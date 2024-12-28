醫健：醫健寶庫：前十字韌帶撕裂最新治療方案 大大降低再受傷風險

十字韌帶為膝蓋提供前後及旋轉的穩定性。十字韌帶撕裂是其中一項常見的運動創傷，患者大多是因在進行如足球、籃球、排球、羽毛球、滑雪或現時備受關注的劍擊等運動時，意外扭傷膝蓋而發生。

與前外側副韌帶同時重建 現時大部分年輕好動、熱愛運動的患者都選擇接受十字韌帶重建手術。重建手術技術不斷進步，日新月異。不過，一直以來手術後韌帶再撕裂的機會仍高達20%，而患者每次都需花接近一年時間復康，令很多運動員受到困擾。隨着醫學進步，我們對膝蓋的生物力學和生理學了解更多。近年的大數據顯示，同時進行十字韌帶及前外側副韌帶重建手術，不但不會增加術後復康所需的時間，且能有效減少手術後再受傷的風險。兩年內再撕裂的機會由11%降至4%。這個發現為年輕運動員及從事高強度運動的運動員帶來了喜訊。

此外，前外側副韌帶重建手術可有效增加膝蓋旋轉的穩定性。這雖然不是新技術，最初於半世紀前已有進行，但當時未有被詳細研究，因此它的好處並沒有受到重視。此手術會在膝蓋外側開刀，拿取自身髂脛束一部分用作重建，傷口長度約5至10厘米。近年來，骨科醫生更普遍為合適的患者採用這個手術方案，包括應用於20歲以下、從事高強度運動、臨床膝蓋旋轉穩固度差或脛骨後傾角增加等運動員身上，效果理想。

十字韌帶撕裂若處理不當，重複受傷，會引起半月板撕裂及軟骨損傷，從而引致膝關節提早退化。另外，半月板撕裂亦是香港十分常見的運動創傷，我們將會於下回再作介紹。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

矯形及創傷外科學系駐院專科醫生霍智謙

香港大學李嘉誠醫學院