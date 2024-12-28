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百厭貓店長亂跑 被困高處
貓店長獲救後即被繫上綁帶。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午10時許，油麻地上海街105至111號統一大廈地下一間相架玻璃工程公司老闆報案，指一隻黑貓闖入店舖後跳上高處，其後懷疑被困於一面鏡子後方。
消防員接報趕至，獲悉該隻貓為附近一間冰室飼養，遂把貓抱番地面交還店舖，為免黑貓再次亂跑，負責人隨即替其繫上綁帶，初步相信黑貓沒有受傷。
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