百厭貓店長亂跑 被困高處

【本報訊】昨日上午10時許，油麻地上海街105至111號統一大廈地下一間相架玻璃工程公司老闆報案，指一隻黑貓闖入店舖後跳上高處，其後懷疑被困於一面鏡子後方。

消防員接報趕至，獲悉該隻貓為附近一間冰室飼養，遂把貓抱番地面交還店舖，為免黑貓再次亂跑，負責人隨即替其繫上綁帶，初步相信黑貓沒有受傷。