未熄煙蒂惹禍 秀茂坪郵箱着火

【本報訊】昨日早上7時許，秀茂坪商場地下郵政局一個郵箱起火冒煙，有途人赫見後慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約22分鐘後把火勢撲熄，郵箱內一批信件被燒成灰燼。消防在場調查，初步在灰燼之中尋獲一個煙蒂，不排除有人蓄意把未擠熄的煙蒂投入信箱燒着信件。執法部門經初步調查後，把案件列「縱火」處理，暫未有人被捕。

28信件嚴重燒毀 郵政署表示，經檢視後，該郵箱內有51封郵件，當中23封有不同程度的被燒毀或浸濕，但派遞地址或投寄人地址仍可辨識，署方現正把這些郵件妥善包裝並附加註釋後進行派遞或跟進；其餘有28封郵件被嚴重燒毀，無法讀取派遞地址或投寄人地址，署方將暫時保留這些郵件兩星期，供市民查詢之用。

署方已就事件發出新聞公報及透過香港郵政網頁及社交平台通知公眾，市民如於本月24日下午4時30分後於秀茂坪郵政局外的郵箱投寄郵件並欲查詢郵件狀況，可於辦公時間致電香港郵政熱線25255856。署方暫時未有收到市民就相關事宜查詢。

秀茂坪郵政局除局外的郵箱因事件遭損毀外，並沒有其他設施受影響，已於昨日上午11時30分恢復營業。署方將安排維修遭損毀的郵箱，並已設立一個臨時郵箱供市民使用。