東呼即應：雪糕車收牛肉乾 振興經濟定庫房

【本報訊】其實不少市民並非不想留港消費，奈何一入夜，很多地方也水盡鵝飛，非常掃興，不過就算街上熱熱鬧鬧也沒用。《東呼即應》發現網傳照片，有雪糕車於尖沙咀旅遊旺區被抄牛肉乾，引發熱議。有網民質疑，政府經常提倡「無處不旅遊」，結果遊客愛光顧的雪糕車卻動輒被罰，難道所說的「振興經濟」是指增加庫房收入。

網民質疑賣幾多先回本 網上照片顯示，一架雪糕車當時相信是在尖沙咀旅遊旺區做生意，豈料竟然接到告票。有網友表示，就算未至於整天生意白做，但也不知道要賣多少杯雪糕才可回本。

雖然該處是上落貨區，按規矩辦事無話可說，但正如有網民所說，照片顯示雪糕車並沒有阻街，又沒人投訴，勸喻離開不就行了嗎？政府不是說「無處不旅遊」嗎？雪糕車不在旅遊旺區做生意，難道去郊野公園或停車場嗎？難怪有網民質疑，這邊廂才叫人振興經濟，停泊車輛不阻塞交通做生意也要抄牌，如何振興經濟？難道是靠抄牌增加庫房收入，振興政府經濟？