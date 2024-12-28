東呼即應：北上消費小心墮法網 東呼即應提醒勿鹵莽

電子牌證製車牌萬萬不可 購物留意禁出口乾濕貨 元旦假期將至，港人蜂擁北上吃喝玩樂。不少港人以為經常北上已「熟門熟路」，實際上香港與內地法例有所不同，港人不熟悉隨時誤墮內地法網。有律師在《東呼即應》舉例指，「港車北上」司機為方便進入自動識別車牌的停車場，將臨時入境機動車牌證製作成車牌掛於車外，但使用自製車牌在內地屬違法行為，最高可被拘留15日並罰款5,000元。有YouTuber提醒，曾有人為內地朋友購買手機，但由於產品連同包裝盒一同過關，內地海關懷疑用作轉售，結果被罰款。

有「港車北上」司機，為方便進入自動識別車牌的停車場，將臨時入境機動車牌證（電子牌證），製作成車牌掛於車外。律師蘇文傑指出，根據《中華人民共和國道路交通安全法》以及中華人民共和國《機動車駕駛證申領和使用規定》，所有車輛應使用法律已證明合法的車牌，臨時車牌不可以輕易懸掛，亦不可以隨意改裝又或者使用，除非獲得官方批准。若抽查時發現臨時車牌被擅自改動及使用，可能會被罰款，駕駛人士可能違反內地相關行政規定而被扣分；若情節嚴重可能會被扣留車輛或者駕駛證。

「港車北上」司機前往廣東省，需在電腦系統提前預約，而前往澳門則毋須預約，只需出示港珠澳大橋汽車保險即可，導致有司機過關時謊稱前往澳門，實際上則前往廣東省。蘇表示，根據《刑事罪行條例》，任何人士如果明知、故意向入境處職員作出虛假陳述，違例者若被檢控，一經定罪，最高罰款15萬元及監禁14年。同樣，香港法例第342章《香港海關條例》內，任何人若向海關職員提出虛假陳述、資料、文件、報告，同樣地干犯刑責，最高罰款5,000元及監禁6個月。

港車北上貼膜改色 須預早登記 此外，有不少「港車北上」光顧內地店為車輛貼膜改色。蘇指出，申請港車北上時，港車需要根據內地標準檢驗，並以相片記錄車輛類型、車身顏色等資料，若突然轉換車身顏色，回港時有機會未能通過內地關口，又指無論在香港或內地，更改車輛顏色均需進行登記，否則有機會違法。他又提醒，「港車北上」僅限於廣東省行政區行駛，根據內地法例，香港車輛如果在內地行駛，通常需要特定的許可證，而這類特定許可證，通常只適用於廣東省內，擅自駛出廣東省，可能面臨行政處分包括罰款及扣分。

蘭花仙人掌石斛等 亦忌帶回港 專門拍攝北上「吃喝玩樂」影片的YouTuber西DorSi分享自身經歷，原來不少物品都不能帶到內地。以現金為例，無論出境或入境內地，每人每次最多只可攜帶兩萬元人民幣，又或者等值5,000元美元的外幣。北上買餸方面，未經煮熟的肉類家禽及雞蛋不可帶回香港，就算部分檔主提供汆水或真空包裝服務，仍然不可攜帶過關。至於北上辦年貨，部分年花不可以攜帶過關，例如蘭花、仙人掌、豬籠草等植物；部分常見用作煮湯的藥材，例如石斛、花旗參、天麻、乾海馬，以及列明瀕危的鯊魚包括魚翅，未經許可都不可進出口。

西DorSi又指，入境內地的限制更嚴格，除了不可以攜帶上述提及的瀕危物種及生肉外，熟肉、熟蛋及參茸海味同樣不可帶回內地。而攜帶部分貴價商品，例如奢侈品或者電子產品回內地亦要小心，或有機會被海關罰款。