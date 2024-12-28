亞洲家庭峰會開幕 700人參與創新高

【本報訊】一連3日的「亞洲家庭高峰會」昨日於香港大學開幕，將就家庭於城市化及移民、人口變化、氣候變化、資訊科技發展趨勢下面臨的挑戰作討論，並制訂未來的家庭政策。

探討城市化移民等挑戰 峰會由亞洲家庭研究聯盟主辦，聯盟主席朱楊珀瑜指出，香港在家庭工作、房屋及社會福利工作方面具經驗，故在舉辦高峰會方面具獨特優勢。她又指，是次高峰會吸引來自新加坡、南韓等700名亞洲區與會者，人數創歷屆新高。

政府官員表示，政府致力提升家庭福祉及構建和諧社會，並透過關愛隊支援家長及照顧者，社署團隊也持續識別及接觸有需要的家庭，為他們轉介服務。又指明年將舉辦全港美好家庭選舉，以推廣良好的家庭觀念。

聯合國經濟和社會事務副秘書長李軍華在會上指出，家庭是社會連繫和個人福祉的重要基石，但全球科技變革、城市化、移民、人口變遷及氣候變化，對家庭構成重大挑戰。他提出5點建議，包括投資持續教育以幫助家長適應新科技、改善城市規劃以提供適合家庭的環境、促進移民融入社會、加強跨代關係，以及共同應對氣候問題，強調家庭對於培養環保意識和負責行為十分重要。