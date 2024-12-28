有漢奸冇紳士 李柱銘搣柴搣得太遲

【本報訊】政府昨日刊憲公布，撤銷資深大律師、前議員李柱銘的太平紳士委任，即日起生效，李沒有回應事件。有指政府延至現時才撤銷其委任，或與李柱銘曾參與海外游說、唱衰香港有關，揶揄「有漢奸、冇紳士」，直言政府做得太遲。有學者指，一般而言，只有觸犯刑事罪行才會被政府撤銷太平紳士的委任，畢竟公眾印象是太平紳士必須品行端正，禠奪太平紳士的個案不多，相信李柱銘早前捲入的非法遊行或集結罪雖獲判緩刑，但有意見認為他已不配此公職，於是政府取消其太平紳士身份。

非法集結緩刑 上訴失敗 李柱銘與壹傳媒黎智英等7人，因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日所謂的「流水式集會」，被判非法遊行或集結罪成，當中李柱銘獲判緩刑。他們後來在高院就「參與未經批准集結」上訴但維持原判，今年8月到終審法院提出終極上訴亦被駁回。

本身是太平紳士的中西區區議員陳建強表示，在公眾心目中太平紳士是一項榮譽，有相當的認受性。取消太平紳士委任的個案相當少有，但他不揣測原因。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指，太平紳士是源自英殖時代，雖是一項榮譽，但層級不算高，只要涉及社會公益就有機會獲委任為太平紳士。李柱銘過去曾擔任立法會議員，被政府委任為太平紳士亦正常不過。惟太平紳士沒有甚麼福利，主要有3項義務，分別是巡視監獄，聽取囚犯投訴並向政府反映、主持六合彩攪珠，以及宣誓儀式中主持監誓。

根據《太平紳士條例》，太平紳士在獲委任期間，於香港或任何地方被定罪，並就所涉罪行被判處監禁，不論是否獲得緩刑，特首都可發出書面通知，撤銷對該人太平紳士的委任。