明年1‧2 麥當勞主要產品加價5毫至1元

【本報訊】新一年來臨，不少大型連鎖食肆或將調整餐價，麥當勞宣布明年1月2日起加價，輕微上調主要產品價格0.5元至1元，平均加幅約2%；至於深受港人喜愛的魚柳飽及麥樂雞超值套餐價格將維持不變。調整價格後，香港麥當勞「超值選系列」，例如豬柳漢堡將會由15元加價至15.5元。該公司指未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響；此外亦會繼續提供優惠。

魚柳飽價格不變 麥當勞表示，面對持續高企的國際糧食價格，加上餐飲業人力資源成本上升，令整體經營成本不斷上漲，香港麥當勞經審慎考慮後，決定於明年1月2日起，輕微上調主要產品價格0.5元至1元。未來公司會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。調整價格後，豬柳蛋漢堡餐、麥芝蛋飽餐及炒雙蛋飽餐加價1元，分別為30元、18元及23元；豬柳漢堡則加價5毫至15.5元；魚柳飽及6件麥樂雞餐價格維持不變，分別是14元及29元。

優惠方面，麥當勞將於明年1月1日元旦提供全日早餐，包括McGriddles系列兩個套餐及珍寶套餐。至於明年1月2日至8日，麥當勞將透過APP一連7日推出不同優惠，例如1月2日推出10蚊9件麥樂雞。