虐畜成風 申訴署調查部門動保工作

【本報訊】近月接連發生多宗殘酷對待動物的嚴重個案，當中不少動物被發現時已被虐殺致死。申訴專員公署昨表示，該署將展開主動調查，詳細審研當局就動物管理及保障動物權益和福利的工作，包括如何防止虐待動物及就涉嫌殘酷對待動物個案的跟進、打擊非法繁殖、走私及無牌售賣動物的措施、流浪動物的處理和領養動物的安排等，呼籲市民於明年1月24日或之前向該署反映意見。

仍未敲定修例建議交時間表 申訴署指，近年社會各界日益關注動物權益和福利，特別是近月接連發生多宗涉嫌殘酷對待動物的嚴重個案，其中不少個案被發現時，涉案動物已經被虐殺致死，市民大眾認為當局應加強執法力度，必須加重罰則。公署留意到，特區政府早於2019年建議修訂《防止殘酷對待動物條例》，加強打擊殘酷對待動物行為，但現時仍未敲定修訂建議及訂定向立法會提交條例草案的具體時間表。

此外，政府近年成功破獲不少非法動物繁殖場及走私動物活動，傳媒亦時有報道有關非法進口、繁殖及售賣動物的問題。這些非法活動不但帶來衞生和疾病風險，亦會導致動物受到極大痛苦。而且公署不時收到投訴，指漁農自然護理署處理捕獲或檢獲動物的方法不當，亦未有妥善處理有關殘酷對待動物或非法繁殖及無牌售賣動物的舉報。