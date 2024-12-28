新法例 車電加費 元旦日起各就各位

涵蓋海上安全稅收環保民生人才機制 還有4日就踏入2025年，本港多項法例和公共事業收費亦將於新一年的元旦日起生效，涉及海上安全、稅收、環保、電費開支，涵蓋民生和人才輸入等多個政策範疇。其中，本港法例一直沒規管香港水域內的海上醉駕和藥駕行為，立法會今年6月已三讀通過《海上安全（酒精及藥物）條例草案》，元旦日起，任何操作在航船隻或於在航船隻上履行指定職責的人，醉駕、藥駕即屬違法，最高罰款25,000元、監禁3年及終身取消相關資格。執法人員可要求在航船隻上履行任何指定職責的人員提供樣本作檢查呼氣測試，或血液、尿液樣本以作化驗。此外，由2008年7月1日起稅率歸零的「酒店房租稅」將在下周三（1月1日）起重新徵收。

重新徵收3%酒店房租稅 重徵「酒店房租稅」後，本港酒店或賓館須履行按季向稅務局繳交房租3%的「酒店房租稅」和提交「酒店房租稅」申報表的責任。每晚平均房租2,350元的甲級高價酒店，需繳付70元的稅款；每晚平均房租380元的賓館，有關稅款則是11元。通常可供客人入住的房間不足10間；住房是由以非牟利社團經營；或住房日租低於15元，可獲豁免。旅遊促進會總幹事崔定邦昨日表示，旅客較多透過網上平台預訂酒店，平台會否代收酒店稅做法不同，業界正與政府討論，希望酒店代收稅項。

進出口電子廢物須領證 至於針對《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》中有關管制電器和電子廢物的越境轉移，及妥善處理該等廢物的相關修正案，亦將於新一年元旦日起在國際上實施，本港的《2024年廢物處置（修訂）條例》亦同時生效，屆時任何人士都必須先向環保署申領許可證，方可在香港進出口電器和電子廢物，如廢機頂盒、廢路由器、廢電源供應器、廢硬盤、廢固網電話和廢鍵盤等。新法例生效的頭6個月是適應期，環保署會在這段期間酌情處理涉及違規的個案。同樣於元旦日生效的還有《牙醫註冊條例》首批修訂。

中電港燈同日上調費用 民生方面，兩間電力公司由明年一月一日起調升電費，中電的燃料調整費會維持在2024年1月的水平，即每度電46.3仙，而2025年的平均淨電價為每度電144.3仙，較2024年上調0.98%。港燈明年的平均淨電費為每度電167仙，較2024年1月輕微上調1.5仙，加幅為0.9%。

九巴、城巴及大嶼山巴士將下月5日起加價，3間巴士公司已推出新收費表，其中九巴加4.3%、城巴獲加7.5%，大嶼山巴士加6.5%。政府預計實施新收費後，約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於一元。至於過境口岸接駁路線日的加幅則介乎5.4%至13%。

2025年生效新例及措施