求愛不遂跟蹤女同事已囚8周 出獄後又尾隨 男子認遊蕩待判

【本報訊】一名男子向女同事求愛失敗，今年初多次跟蹤對方被控，他承認3項遊蕩罪被判入獄8星期。不過，今年9月，有關男子出獄後，卻重施故技，出獄不足一個月後再次尾隨女方。涉案男子昨在西九龍法院承認一項遊蕩罪。裁判官下令被告還押至2025年1月10日判刑，期間為被告索取心理報告。

9月放監 10月再犯 29歲被告巫駿靈，他在本案承認一項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指他於2024年10月17日，在葵涌偉倫中心遊蕩，導致女子合理地擔心其安全或利益。同意案情指，被告與女事主為同事關係。2023年6月開始，被告向事主表白。求愛不遂後便多次尾隨她。案發當日，女事主在街頭發現被告尾隨跟蹤，躲在燈柱後。被告之後跑走。他被捕後否認犯案，聲稱只是剛巧走落山。

被告早前有一次定罪記錄，牽涉3項遊蕩導致他人擔心罪。女事主為同一人。該案中，被告承認於2024年2月5日、3月19日及3月28日，在港鐵上水站2號出口扶手電梯、及至油塘站月台，調景嶺站盈健醫療中心至九龍塘站方向月台，及淘大花園的士站至淘大花園7-11便利店遊蕩，導致一名女子合理地擔心其安全或利益。

當時被告警誡下承認犯案，並提到自己知悉女事主住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。他認罪後，今年9月被判入獄8星期，裁判官當時寄語他人生不止愛情，着他要理智點及好好反省。案件編號：WKCC 4595/2024