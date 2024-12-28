涉衰十一拍12歲女淫片 律師被控5罪下月訊

被指製逾200兒童色情物品存手機 律師陸建廷涉嫌多次跟一名12歲女童性交，並錄製女童的裸體影片及拍照，牽涉照片疑超過200張。陸原被控兩項非法性交及一項製作兒童色情物品罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂時，控方新增兩項控罪，均涉促致未滿16歲的人以製作色情物品等，現時被告共面對5項控罪。案件將在區院審理，現押後至2025年1月9日在區院提訊，期間被告須還押。

男被告陸建廷，39歲，控罪書上報稱職業為事務律師，居住在青衣。被告在今年5月8日被執法人員拘捕，之後遭正式落案起訴，並於同月10日被帶上法庭應訊。他原被控兩項「與年齡在13歲以下的女童非法性交」及一項製作兒童色情物品罪。

無申保釋續還押 控方昨新增及修訂控罪，令被告現時面對5罪，除原本3罪外，還有一項「製作兒童色情物品」罪及一項「促致未滿16歲的人以製作色情物品」罪。控方表示，已準備好轉介文件，正式申請轉介案件至區院。辯方沒有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，把案件押後至2025年1月9日，屆時被告須到區院應訊，被告繼續還押。

5項控罪指他於2024年3月4日及3月18日，在青衣珀麗路8號珀麗灣一單位，與12歲的女童X非法性交。他另被控於2024年3月4日，以其流動電話製作有關X的兒童色情物品（描劃X的188張照片及9個錄影片段），及3月18日，在同地以其流動電話製作兒童色情物品（描劃X的29張照片）。被告另被控於2024年3月14日至2024年3月17日期間，在香港，促致X以製作色情物品，即以視像方式描劃X乳房的一張照片。案件編號：WKCC 2052/2024