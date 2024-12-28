60至64歲兩蚊任搭倡中斷 每月上限700元

學者：交通福利可加減 應恢復舊門檻 政府有千億財赤，早前已表示會檢討60歲及以上人士兩元乘車計劃，有退休學者認為，社會福利開支應在政府財政及大環境下「有加有減」，建議將60至64歲長者的乘車優惠計劃加入限額，如每人每月700元，徹底做法是將優惠門檻回復至65歲及以上的人士。他同時認為應凍結生果金加幅。有議員認為，政府修訂任何政策前，均需以客觀數據說服公眾，強調成本以外更需考慮效益，不能為紓財困而「藥石亂投」。

年開支升3倍達40億 勞工及福利局局長孫玉菡上月曾透露，兩元乘車優惠計劃的開支急升，佔每年政府經營開支的比例已從2019至22年度的0.2%，攀升至2023至24年度、即上年度的0.7%。其實際支出更由約12.7億元攀升至約40億元，上升近3倍。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，削減福利開支應確保市民基本生活和需要不會受削減影響，將資源調往發展其他急需服務時亦應須吸取市民意見、爭取認同與支持。就兩元乘車優惠而言，他建議為60至65歲以下合資格市民，每人每月設700元乘車優惠金額上限，即平均每日23.3元，認為足夠長者於社區活動，但徹底辦法是將合資格年齡回復至65歲及以上，並指無論如何調整，年滿65歲者享有兩元乘車優惠都不應改變。

議員指需有客觀數據 政府在2022年初將兩元乘車優惠計劃門檻降至60歲，引來開支增長、濫用上升，甚至公共交通「長車短搭」等情況。運輸署去年6月起加強打擊違規使用兩元乘車優惠，至今年10月底，發現超過3,000宗懷疑違規使用個案。

議員江玉歡回應有意見認為應對60至64歲人士的兩元乘車計劃設限時指，現時政府的焦點側重於計劃的成本而非效益，她關注政府有否做過調研，「有冇訪問過長者？」了解計劃降低門檻後的兩年多，有否改善受惠人士的社交、財政、生活等狀況；若數據顯示計劃的效益大於成本，就值得去做；若濫用優惠問題嚴重，應着手解決問題，而不是直接取消，直斥政府「藥石唔可以亂投」。她又指出，本港人口漸趨老齡化，長者比例只會愈來愈多，而社會亦提倡並鼓勵長者保持社交或工作；就政府現時公布的數據，無法進行客觀討論，只會製造矛盾，令長者及非長者對立。