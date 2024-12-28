除夕煙花匯演 「七彩祥雲」首呈獻

【本報訊】一年一度的除夕煙花匯演將在本月31日晚上演。旅發局表示，今年煙花匯演的主題名為「幸福樂章」，將重點呈獻4大煙花特效。除煙花匯演外，港島地標建築還有「許願流星」，會展外圍亦設倒數時鐘。因應匯演，屆時港九多地將採取特別交通安排。

歷時12分鐘 8處最佳觀賞 此次煙花匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。當中4幕匯演特別加插矚目煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。維港兩岸共8個最佳觀賞位置，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角「東岸公園主題區」，市民旅客可從不同角度欣賞煙花。

另外，3座港島地標建築樓頂將於晚上11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足。香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。

港九多區當日下午起封路 特別交通安排方面，中區、灣仔及東區一帶路段將由下午2時起，分階段實施封路及改道。介乎維園道與民康街之間的一段東區走廊亦會由晚上11時55分起臨時封閉，禁止車輛駛入（除專營巴士），直至道路重開。尖沙咀及西九文化區一帶由晚上約6時起，分階段實施封路及改道措施，直至道路重開。