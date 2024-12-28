除夕夜特別安排 深圳灣24小時通關 羅湖延至凌晨兩點

【本報綜合報道】今年除夕夜（12月31日）將實施特別交通安排。深圳出入境邊境檢查總站表示，深圳灣口岸將24小時通關，羅湖口岸亦將延長兩小時通關時間；而相應的前往邊境口岸的巴士及港鐵服務也將加強。另外，由於封路部分短途跨境巴士服務也將受影響。

港鐵跨境巴加強服務 深圳出入境邊境檢查總站昨日公布，為便利元旦假期旅客通關順暢，本月31日羅湖口岸通關時間將延長至翌日（1月1日）凌晨2時，深圳灣口岸旅客及小（客）車輛實施24小時通關，兩個口岸元旦當天出入境客流總量預計達42萬人次。

交通方面，當日港鐵會加強服務，往羅湖的尾班車將於1月1日凌晨零時56分由金鐘開出，對向尾班車則將於凌晨2時30分由羅湖開出。同時，城巴於當晚亦提供直達深圳灣、落馬洲以及港珠澳大橋香港口岸的巴士服務，其中增設屯門往返深圳灣口岸的通宵路線NB3，市區乘客亦可通過N50、N969到屯門紅橋轉乘NB3。還將設立特別路線976S連接港島至新田皇巴站。

另外，灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站的站點，將於當晚7時起暫停使用至翌日上午約7時，期間乘客可使用設於軒尼詩道（西行）近修頓中心的上客站。佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，將由晚上11時30分至翌日凌晨3時於西九龍站匯民道旅遊巴上落客區增設臨時上客點。位於中港碼頭巴士總站的中途站點將由晚上約8時起停用，直至當晚服務時間結束。