調整基建配套 方案明年第3季公布 白石角地皮擬全發展私樓

【本報訊】政府正加速推進東鐵綫白石角站的建設工作，目標是在2033年或之前開通，當時預計該區可增建約一萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋。發展局最新回應指，經檢視後認為地皮較適合發展私樓，由於發展計劃和基建配套規模須調整，故初步發展方案由今年底延至明年第二或三季才公布。香港測量師學會指轉為發展私營房屋，有助吸引創科人才。有區議員期望當局盡快向當區居民公布屆時公私營房屋的比例。

發展局回覆查詢表示，白石角擬議發展原先包括公營和私營房屋，但經檢視後認為該區較適合作私營房屋發展，加上政府已覓得足夠土地滿足未來10年長策的公營房屋供應目標，因此當局目前傾向以發展私營房屋為主，而整體發展計劃和基建配套的規模須相應調整。

發展局稱，初步研究顯示，由於新車站建於營運中的鐵路，而為連接新車站與白石角住宅區和科學園須興建橫跨吐露港公路的行人天橋，工程複雜和建造成本高。另在白石角進行房屋發展須大幅提升基建配套，發展亦涉及把教育大學運動中心由白石角重置到大埔等工程。當局指出港鐵公司仍正就興建白石角新車站及發展附近土地的建議，進行詳細技術評估。

局方表示，需要多些時間進行研究和與地鐵磋商，爭取在2025年第二或第三季公布初步發展建議，將會繼續以2033年或之前開通白石角車站為目標。

測量師學會：有助吸創科人才 香港測量師學會土地政策小組主席劉振江昨日出席一個在電台節目指，白石角土地一直以創科用途為主，周邊多數是私營房屋，若本港未來希望吸引更多創科人才，需要較多私營房屋供應，故認為有關土地發展私營房屋較為合適；大埔南區議員羅曉楓則認為，白石角發展一直以私營房屋為主，若繼續興建私營房屋，可保持其整體性，居民需要文康設施、生活購物點及停車場等，尤其關注白石角站落成時間，憂慮是否如期2033年啟用。