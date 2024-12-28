新界北 新市鎮規劃揭序 打造口岸商住區

容納逾48萬人 兩鐵一路便利往返港深 北部都會區多項大計已密鑼緊鼓展開，發展局昨再拋重磅大計，將以20年時間在北都內發展新界北新市鎮！新市鎮將佔北都三分之一土地，會發展為「口岸商圈及新興產業基地」，當中文錦渡及香園圍口岸建議設商住區，又會劃地發展「北都大學教育城」，即北都區內將設牛潭尾及新界北兩個教育城。預計新市鎮最多容納48.4萬人口。發展局計劃，先將當中約206公頃土地優先發展，最快在2028/29年展開工程，2035年左右落成。至於香園圍口岸商住區擬以「片區」開發，而如沙田第一城大小的馬草壟則會作純住宅發展。

發展局向立法會提交新界北新市鎮及馬草壟初步發展文件。其中，面積達1,420公頃的新界北新市鎮是重中之重，由於位靠羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸，加上將擁有「兩鐵一路」之利，即擬議、最快在2039年落成的北環綫東延線將延伸至坪輋、新界東北綫延至香園圍、北都公路，局方解釋，新市鎮的發展面積是北都最大，佔整個北都約3,000公頃逾三分之一，因此需按序分階段推展。區內有46%為政府用地、54%私人持有，佔約630公頃，由於發展期長及模式仍有待落實，暫時難以估算收地成本及整個發展的造價。

該局建議，將文錦渡口岸及香園圍口岸一帶約225公頃土地劃作口岸商住區，提供休閒、零售消費場所及其他商業、金融和專業服務，並便利往返港深兩地人士。而香園圍亦會建設「企業園」。局方料新界北新市鎮會建最多17.6萬個單位，容納48.4萬人。

區內將預留210公頃作新興產業，包括85公頃作現代物流；55公頃作先進製造業；其餘則作食品相關用途、綠色產業及先進建造業，善用廣闊空間和鄰近口岸的優勢，以及配合「東進東出」政策。

大學城佔地40公頃 建6000伙私樓 此外，有40公頃土地會發展「大學教育城用地」，可興建校舍及學生宿舍，周邊則擬建最多6,000個私樓單位，供教職員入住。另會預留50公頃土地設活力體育區及河畔文化谷。

發展局會將香園圍口岸商住區、企業園和大學教育城共206公頃列為「優先發展區」，預料興建最多1.9萬個住宅單位，主要為私樓，容納達4.9萬人。區內的食物管制設施或會較早推展，配合文錦渡口岸轉為純旅檢口岸，其餘部分的政府主導工程預計最早可於2028/29年展開。

馬草壟純住宅 大小如沙田第一城 至於剩下約960公頃發展用地，發展局表示暫時未有時間表，但當中恐龍坑、文錦渡附近的公用設施用地等；坪輋、打鼓嶺及皇后山的房屋及文化體育用地；羅湖南房屋用地會按優次分批推展。而面積約55公頃、相等於沙田第一城的馬草壟，是古洞北和河套的交匯點，倡集中發展私樓，配以休憩等設施，料建最多10.7萬單位，容納2.8萬人口。

當局擬在香園圍口岸一帶和馬草壟以「片區開發」，相關土地較多商住或純住宅發展，料發展商較有興趣，但仍待看其他地區片區的反應再決定，亦可以原址換地等私人參與模式發展。

對於新北發展較多着墨在私樓，局方指出，公營房屋並非新界北新市鎮的重點，皆因其他發展規劃的公營房屋數目已超政府《長遠房屋策略》的10年目標，毋須依賴新北發展提供，而且需顧及新市鎮的定位，但指實質公私營房屋的比例仍有待落實，已以「公6私4」，或一半半公私營房屋比例作推算。

新界北新市鎮發展藍圖