扣除通脹 9月實質工資幾無增長

【本報訊】政府統計處昨日公布今年9月的工資及薪金總額統計數字，指9月港人的平均工資率較去年同期上升3.6%，但扣除消費物價變動後，該月的實質平均工資率較去年同期上升0.6%，即幾乎無增長，同時，有32%公司於今年9月的平均工資率較去年同期下跌。

統計處按不同行業展開調查，發現大部分行業的名義工資指數均錄得按年由3%至4.2%不等的升幅，升幅最高的為住宿及膳食服務活動行業、最低則為進出口貿易、批發及零售行業。實質工資指數方面，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.1%至1.3%不等。

逾3成公司減薪 當局：各行業前景不一 今年9月，約有63%公司的平均工資率較去年同期上升，32%公司的平均工資率較去年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與去年同期相若。

港府表示，今年第3季工資和勞工收入較去年同期有上升。惟展望將來，勞工市場情況緊絀，短期內料繼續為工資和勞工收入增長提供支持，但亦指各行業的情況或會因業務前景不一而有所不同。