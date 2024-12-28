停售票落閘 南昌嘉禾戲院疑執笠

【本報訊】市道慘淡，在今年最後一個星期，再有戲院疑似結業，位於西九龍南昌的「嘉禾V Walk」戲院，其網站最新顯示其為暫停營業，未有展示往後之預約場次。本報向嘉禾查詢亦未獲回覆。無獨有偶，有52年歷史、位於北角的新光戲院亦將於明年3月結業，有戲迷倍感不捨，昨特意購票入場，緬懷一番。

新光戲院明年結業 名伶惋惜 位於南昌的嘉禾V Walk於2019年7月開始營業，至今經營5年，近日被發現其網站及手機程式未再發售之後的戲票，官網亦顯示戲院暫停營業。戲院已落閘，閘外同樣指暫停營業，場內亦了無燈光。2024年中有多間戲院結業，已結業的戲院包括有總統戲院、啟德嘉禾、九展星影匯、旺角朗豪坊Cinema City、MCL海怡戲院、九龍城影藝戲院、MCL荷里活。至於北角ACX戲院於10月底聲稱「內部裝修」，暫停營業至另行通知。

此外，屹立北角逾50年的新光戲院將於明年3月3日結業，非牟利機構將聯同劇團在明年2月舉行慈善籌款晚會表演粵劇。有粵劇名伶表示，新光戲院是港島唯一的大型私人戲院，難得的粵劇表演場地，戲院結業將對自給自足的劇團產生較大影響，但整體而言，對香港粵劇的影響不會過於重大。新光戲院內的紅色梳化、大堂的裝潢及奶黃色圓吊燈，體現了五、六十年代香港的獨特風情，是追尋懷舊的場所。有市民指，雖然未來仍有西九戲曲中心和高山劇場等場地，但新光戲院讓影迷有種「回家」的感覺，對戲院關閉感到十分可惜。