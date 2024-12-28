復甦唔對辦 明年難望反彈 港人愁迎歲晚

不滿情緒超疫境 43%市民悲前程 今年即將過去，2024年香港市道蕭條、樓市疲弱，復甦不如預期，市民對即將到來的2025年依然缺乏信心！香港民意研究所昨公布「年終回顧及前瞻」調查結果，指市民對今年香港發展不滿率高達54%，高過疫情時期，是近5年新高，而對政府的民情指數亦跌至今屆政府上任以來的新低。展望新一年，有43%受訪者認為情況會更差，創疫情以來新高。不過，市民情緒已見谷底反彈，該機構調查港人快樂比率錄得兩連升。負責調查的機構分析員指，結果反映市民對政府能否解決現時困境的能力存疑，甚至對政府「唱好」策略持觀望態度。

民情指數續跌 現屆政府新低 香港民研於今年11月初進行年終回顧及前瞻調查，透過電話隨機抽樣訪問669個18歲以上香港居民，調查發現，受訪港人對過去一年香港整體發展的滿意度為34%，較去年跌1%。不滿率則按年躍升8%，達54%。整體滿意度淨值連續最少3年錄得負數，今年為-20%，按年再跌8%。另外，市民對政府的民情指數亦持續下跌，最新跌到107.5分，創下本屆政府上任以來的新低。

今年本港經濟低迷，中小企業及不少行業環境艱難，影響市民信心，新一年又如何呢？受訪市民似乎感覺「低處未算低」。調查顯示，有43%受訪市民預期情況會再惡化，比率已連續兩年上升，按年上升3%，屬2019年以來的新高；預期來年香港整體發展會有所改善的人連跌兩年，今年只有39%，較去年再減1%。整體受訪者對來年香港的樂觀淨值亦同樣延續去年跌勢，今年只有-4%，是2020年以來的新低。

期望世界和平 屬有紀錄最高 調查亦問及市民新年願望，受訪港人談及與個人相關的新年願望有33%，按年下跌6%，而與社會相關的願望也再度下跌，有32%，創2012年以來的新低。但港人期望世界和平的新年願望則高達19%，按年升近一倍，是1992年有紀錄以來的新高。

另外，該機構亦追蹤港人快樂指數，指港人感快樂的比率已連升兩年，是2018年以來的新高。但調查亦問及受訪者預計明年個人發展時，認為會惡化的仍有24%，悲觀派連續兩年上升，並創5年的新高。整體來年個人發展樂觀淨值跌至24%，為過去5年最低。似乎港人的快樂表現亦頗分歧。

當局解決困境能力 市民存疑 機構的分析指，去年疫情完結，社會開始復常，今年港府一再宣傳本港「由治及興」，但一年過去，市民期望漸漸下降，令滿意度、對來年期望也有所下跌，反映市民對港府能否落實解決香港問題的措施有疑慮。至於個人快樂表現方面，指數向上升，但是不能單以該數據反映港人快樂，直言民間存在期望落差。