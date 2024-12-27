龍七公：減少資源錯配 應對人口變化

筆者向來關注香港的人口變化、老化問題，以及政府公帑與土地資源的有效運作，而兩者往往是相輔相成，互為因果。筆者早前已分析過，政府近年面對財赤，底因是醫療、社會福利及教育等經常性開支增長過急。當中醫療與社福開支增加，很大程度是人口持續老化所必然面對，但教育開支增加卻令不少人疑惑，因為香港的適齡學童人數明明持續減少，不少學校都面對收生不足以至「殺校」危機，為何相關支出仍不斷增加呢？

再窮也不能窮教育，教育是對未來的投資，而不是單純的開支，這個大原則筆者是認同的，尤其對於教學及科研成本較高，但有助香港培育和吸引更多高端人才的高等教育。惟政府與教育界必須確保有限的公共資源得以有效地運用，避免出現浪費和資源錯配，後者包括土地資源。例如就「殺校」問題，筆者多年前已支持政府以尊重市場選擇、汰弱留強求進的原則，更加大刀闊斧地關掉一些本身經營不善、教學水平欠佳，或因區內人口出現根本變化而嚴重收生不足的中小學，從而節省或更有效地運用有關資源，包括善用因「殺校」而騰空的市區校舍及用地，改作其他更有經濟或民生效益的用途。

當局更可通過類似收購合併的方式，鼓勵一些表現好、受歡迎的學校多收生和多開分校，從而吸納受「殺校」影響的學生、教職員和校舍，產生經濟規模與群聚效應，提供更優質和高效益的教育服務。而不是為求保住弱勢學校或教職員飯碗，一刀切地要求所有學校縮班減收，不論其質素好壞及是否受到家長歡迎。

對於最直接受到生育率下降影響的學前教育，根據教育局回覆筆者在立法會提出的質詢，過去4年半全港已有88間公私營幼稚園停辦，當中東區和沙田區各佔超過10間。其中18間已停辦幼稚園的原校舍屬於政府物業，大多位於房委會轄下的公共屋邨，估計是受到住戶人口老化影響。18間空置校舍當中，至今只有4間獲其他幼稚園承接租用，其餘14間的去向，當局則未有交代，相信有部分仍在丟空。筆者詢問政府會否參考內地做法，將部分幼稚園改作長者護理中心，得到的回覆是幼稚園校舍的環境及設施，並非為提供住宿服務以照顧體弱長者而設計，一般而言並不適合作安老院用途。

積極求變 克服困難 筆者作為建測規園界的立法會代表，當然明白有關的建築設計和消防安全等規限，但我們應該改變心態，積極求變，克服困難，善用資源與空間，而不是以種種理由、藉口而不做事。例如將屋邨幼稚園改建作長者的日間護理、社交康樂，或用於照顧其他弱勢社群的社福及醫療衞生設施，又是否可行呢？尤其不少舊區及舊屋邨本身設施不足，改變用途應會受居民歡迎。總好過長期丟空浪費，或花上不少資源和時間，在其他新屋邨不斷加建相關設施，希望當局能積極探討。