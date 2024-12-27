撥亂反正：美加交手 先要換人

候任美國總統特朗普威脅會在上任後，立即對中國、墨西哥及加拿大的所有進口貨品加徵關稅。中國的回應是作出強烈譴責，暫時未見有公開或私下要求與美方談判。墨西哥則是軟硬兼施，一方面嚴詞警告加稅會損害美國在墨企業，以至數以百萬計美國工人和消費者的利益，但同時據報墨方亦有通過不同途徑，嘗試接觸特朗普及其親信進行游說，希望對方可收回成命，或最少收窄加稅的範圍和幅度。

至於在本國早已眾叛親離，隨時會被國會彈劾下台的加拿大總理小杜魯多，則偷偷飛到特朗普的美國私人莊園，希望秘密拜見求和，卻不知被誰人爆料公開，疑似故意令他尷尬出醜。小杜返回加國後急召各省領導開會，聲稱會團結一致抗衡特氏，以至向美國實施反制，但其軟弱無能形象已深入民心，令加方的談判氣勢盡失。特氏其後更在社交網頁戲稱小杜為「加拿大州州長」，令對方無地自容。

之前已談過，加拿大近年在政治、軍事、經濟及科技等多方面的發展，均落後於美、英，以至澳、紐和印度等英聯邦國家。間中出現的好景亦是受惠於鄰國美國的興旺，以及大量吸納主要來自印度和中國（包括香港）的優質移民所帶動。但持續增加的非白人移民也產生了不少社會和政治問題，迫使小杜魯多早前宣布收緊相關政策，希望將移民及留學生人數壓低。

特朗普在首屆任期時，看準了加國的衰弱和對美國的依賴，在北美自由貿易修訂協議談判中不斷欺壓對方。最終的協議內容，美國是大贏家，墨西哥算是輸少當贏，加拿大則成了大輸家。現在歷史正在重演，加國人民若不想在美加新一輪貿易談判中再次吃虧慘敗，必須先將小杜換走。