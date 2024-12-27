橫眉冷看：愈是搞怪 愈是喜歡

筆者早已講過，由現在起計的4年多時間內，大家要接受和容忍一種現象，就是候任美國總統特朗普為搶奪全世界的眼球，會不斷製造新聞，不停故作驚人之語。他講的話，有些你要認真看待，但更多的，大可以一笑置之。

特朗普這種習性已經成為病態，自己可能不知道，他若然不知道也就算了，閣下即使有機會，也不必當面告訴或提醒他。世界有時候忒是沉悶，有這樣一個怪人在插科打諢，點綴一下氣氛，也可以讓人平添樂趣與談資。

特朗普平均每三數天，就會製造一個大話題，而且是語不驚人誓不休，他新近的「傑作」，便是說美國要收回巴拿馬運河的經營權，又說要向丹麥購買格陵蘭島，更說要逼迫北約其他成員國，將軍費開支提升到佔國民生產總值的5%。這些要求，大部分都是不切實際，在特朗普4年任期之內，能達成目標的機會甚小，他如是說，大多只是為過過口癮而已。

未知是否因為經歷過6次破產，讓特朗普留下心理創傷，故如今此君表面上風光，實際上在心靈深處，卻是十分自卑。自卑的人害怕別人輕視和遺忘他，往往要千方百計表現自己，更要刷存在感。這位候任白宮主人三朝兩日，便要製造出大聲音，就是怕別人忘記了他的存在。

因此本欄曾經提出，假如北京不想跟特朗普改善關係也就罷了，如若不然，則跟他打交道倒也不難。特氏上任後，中國大可以高調邀請他來華訪問。待此君到埗後，咱們便敲鑼打鼓地讓他出遊，最好嘛，還要安排一個節目，讓侵侵試穿中國古代的龍袍。總之愈是搞怪，他會愈加喜歡，應付潛意識中有自卑感的人，有時候便要用另類手法。