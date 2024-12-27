龍吟虎嘯：普京擺出事實和本錢

俄羅斯總統普京在莫斯科舉行的「年度盤點」大型記者會和直播連線活動中，回答了76個問題，包括6家外國媒體，其中更有「不友好國家」的美國和英國媒體提出的問題，輿論評價普京表現「樂觀自信」。何以如此呢？從他6個問題的回答展現出來。

一是普京認為俄羅斯的「特別軍事行動」取得戰果，取得了緩慢但穩定的進展。二是普京認為俄國和美西方進行了「高科技對決」，俄國新型高超音速中程導彈完全衝破北約防空系統，不可攔截；普京對北約叫板說，莫斯科可提前通知對方，俄軍將用「榛樹」導彈襲擊基輔，看看西方能否保護這座城市？

三是普京說，俄羅斯的經濟情況整體正常、穩定，去年俄國的經濟增長率為3.6%，今年將達到3.9%甚至4%；他說，這兩年，俄國的經濟增長率約8%，美國為5%至6%，歐元區為1%，德國則零增長。普京還說，按照購買力平價計算，國際金融機構將俄羅斯列為經濟規模居歐洲第一、世界第四的國家，俄國去年超過了德國，今年超過了日本。四是普京說，「今年是中俄建交75周年，這些年來，我們的關係發生了很多的事情……兩國關係水平和質量可能是歷史上從未有過的，我們正在做很多既符合中國人民利益，也符合俄羅斯人民利益的事情……我們經常，幾乎總是在國際舞台上協調行動，這是非常重要的，我們將繼續這麼做」。

五是普京說，俄羅斯對開始與烏克蘭談判沒有先決條件；在與美國候任總統特朗普可能舉行的談判中，俄國已準備好與他就烏克蘭問題作出妥協，同時，俄軍正朝着實現其在戰場上的主要目標邁進。六是普京駁斥「俄羅斯處於弱勢」的說法，他說，2022年出兵烏克蘭以來，俄羅斯已經變得更加強大。

上述6點，就是普京在記者會上展現樂觀以及自信的基礎事實和本錢。美國和歐洲怎麼看呢？