坦言集：世界第二？

有人認為中國應永居第二位，不去爭世界第一，讓美國去做世界第一，承擔主要的國際責任。中國則把國家治理好，技術與經濟趕上。言下之意，是趕超美國之後才頂替美國，但同時承認這個過程可能需要幾十年。這樣的思維與韜光養晦邏輯一樣，但是可行嗎？

不與美國爭世界第一，是不使美國害怕中國的競爭。可是中國的發展不能故意拖慢，還是依科研經濟的發展邏輯、國家社會的利益而進展。美國可能失去世界第一，在於金融化、軍工化，資源浪費，着眼於榨取別國的資源，因而同時要去工業化，資本追求短期暴利而不作長期投資，打擊社會效益的建設。

因為美國這種資本為主、短期利益為尚的發展戰略，日本可以趕超，歐洲可以趕超，中國今天亦正在趕超。但美國還可以利用金融和軍事因素，把日歐的趕超打下去，將之驅入長期衰落的困局。中國除非如日歐在趕超失敗後臣服美國，甘心讓美國攫取日歐人民創造與積累的資源，否則美國必然要用各種方法挫敗中國的發展，同樣地攫取中國創造和積累的資源。

美國從戰爭與殖民立國，經百多年的競爭成為世界第一強國，也早已變成羅馬帝國的寄生形態，不事生產，惟以戰爭掠奪別國資源，以奴隸制支撐其精英的民主政制與奢華生活。近年提出的美國再工業化是不可能的，這與美國資本和既有利益有根本的矛盾，也有去工業化過久，難以回轉的問題。再工業化不成，必然要打擊、控制別國的工業化，不讓其趕超美國，因經濟競爭失敗而危及美國的全球霸權。對日本、歐盟可以不用推翻政權而將之控制，而中國，一是對美競爭壓力更大；二是美國在中國內部缺乏政治與軍事控制的槓桿，連顏色革命也不易推行，美國只能用戰爭的形式（混合戰爭）來直接對付中國。對中國的攻擊是來自根本矛盾的必然。中國認世界第二，讓位世界第一給美國，美國會容易受騙嗎？

中國認第二的另一作用是逃避國際責任，但一來逃避不了，國際期望中國有所作為；二是美國是用國際來打擊、圍堵中國，中國在國際上低調讓步，不會使美國減緩對中國的打擊，中國要反圍堵，在國際上只能有所作為，才可抗禦。

中國不應糾纏在世界第一、第二的偽課題，反而應在國際政策上更為進取地以攻為守，也為了人類命運共同體的建設。