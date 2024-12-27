節日多區打擊交通違例 拘31人

【本報訊】執法部門於平安夜及聖誕節在新界南區主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區一帶道路，截查可疑車輛及進行反超速行動，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。

涉酒駕藥駕超速 亦揭販毒 行動中，警員一共拘捕18名本地男子、兩名巴基斯坦裔男子及一名本地女子（19歲至61歲），分別涉嫌「販運危險藥物」、「藏有攻擊性武器」、「藏有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「停牌期間駕駛」，並發現其中一名39歲被捕男子為被通緝人士。警員亦在行動中就超速駕駛發出84張定額罰款告票，及扣留20部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。行動同時檢獲小量懷疑可卡因、大麻及太空油。

而東九龍區執法部門於聖誕節假期期間，在區內打擊交通違例，共拘捕10名司機或車主及向4名司機發出口頭警告。其中於前日凌晨約4時，執法部門車輛沿觀塘道巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查。警員在私家車車廂內檢獲12包共重約9克懷疑可卡因，52包共重約60克懷疑氯胺酮，市值共約3.8萬元；另檢獲一個冰壺及15支懷疑含有液態依托咪酯（俗稱太空油）的電子煙彈，該輛私家車的司機同時未能通過快速口腔液測試。經初步調查後，該名姓余（27歲）本地男司機涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及 「在藥物影響下駕駛」被捕。

行動期間，警員於太子道東發現一輛私家車形迹可疑，遂截查該車。該輛私家車姓周（27歲）本地男司機同時未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。警員亦在牛頭角觀塘道截查一輛私家車，經初步調查後，拘捕一名姓崔（30歲）本地男司機，涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」。

另外，警員於秀茂坪區、觀塘區及太子道東發現7輛私家車搖擺不定，懷疑有司機酒後駕駛，遂將其截停調查。經初步調查，7名（24歲至77歲）本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。