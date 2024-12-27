機管局擴展無人駕駛車輛 用於三跑明年底載客

陸續投入26架 機場往來航天城港珠澳橋 香港機場管理局正發展機場城市，近年積極發展無人駕駛車輛，並將技術運用於機場運作，先有引入無人駕駛拖車、無人駕駛巡邏車，以及去年第二季起運作禁區無人駕駛巴士，機管局表示，該些無人車系統會應用到三跑系統，預計首階段於明年底可載客來往機場至航天城及港珠澳大橋，初步計劃分階段投入26架自動駕駛車輛，至2028年則延伸至東涌新市鎮。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，車外及車內均有攝影鏡頭，所以若自動駕駛車輛發生特別事情，會即時知道之前一架無人駕駛電動巴士的行走路線和技術參數，出現甚麼問題，巴士亦有集中系統，可以監控自動駕駛車輛運作情況。

目標2028年延伸至東涌 連接航天城的「航天走廊」交通運輸，亦將引入自動駕駛系統，提供無人駕駛電動巴士服務，將連接港珠澳大橋香港口岸人工島及SKYCITY航天城，路線全長約850米，最高時速可達40公里，訪客將可於短短3分鐘內，由香港口岸到達SKYCITY航天城，每輛巴士每程最多可接載16人，初期目標每輛巴士單向每小時可接載約500人次，中長期目標增至2,000人次。機管局亦指航天走廊自動駕駛運輸系統的下一階段發展，將進一步由SKYCITY航天城延伸至東涌市中心，最快2028年落成。

香港機場是全球唯一大規模應用無人駕駛車輛於實際運作的機場，包括47架無人駕駛拖車運送行李及貨物；8架無人駕駛巡邏車提升機場保安，甚至6架無人駕駛穿梭巴士接載機場員工往返停機坪，以全面達至自動駕駛等級四，不需安全員跟車。

機管局稱，該些無人駕駛拖車、無人駕駛巡邏車及無人駕駛巴士的總行車距離超過171.7萬公里，相當於環繞地球42次，每次都會檢視以上相關數字「因為每次都變緊」。

此外，機管局表示，已推行三年的禁區車輛共享服務，是有牌照的網約車，員工可透過流動應用程式隨時預訂車輛，點對點往來機場禁區內的預定地點，目前共有84架禁區車輛，希望該共享服務擴展無人駕駛車輛並擴充車隊。

提到自動駕駛技術除了可以應用在汽車上，也可以在其他的交通工具上應用。姚兆聰則稱，機場內曾嘗試不同種類的自動駕駛電動輪椅，包括由登機口到達入境處，坦言「成功嘅，但效率麻麻地，理由係人太多」，自動駕駛電動輪椅比較禮讓，「時間比想像中耐」，有乘客寧願選擇慢慢走路。姚又稱，發展無人駕駛技術主要有三個理念，包括效率、安全、減少對人手的依賴，現時一架拖車可以「慳到4個人」，工人亦可從司機位置升到做監控的層面。