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炒車撞燈柱 的哥3客傷

的士車頭損毀，泵把飛脫。 的士車頭損毀，泵把飛脫。
的士車頭損毀，泵把飛脫。
【本報訊】昨日中午12時許，一輛的士在柴灣大潭道近山翠苑對開失事，撞毀約一米鐵欄及一支燈柱。涉事的士車頭損毀，泵把飛脫，姓何（53歲）的哥及一男兩女（13歲至47歲）乘客受輕傷，他們分別報稱頭、頸、胸口及肚痛，其中一名13歲女童的頭部流血，4人事後清醒被送往東區醫院治理。執法部門正調查意外原因。
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