機場破3毒案拘3人 包括教師博士生

體內毛公仔行李藏貨 2被告還押明年3月再訊 平安夜及聖誕節兩日，海關於赤鱲角香港國際機場偵破3宗販毒案，當中牽涉體內藏毒，以及將毒品收藏在毛絨公仔或寄艙行李的膠袋內，連串案件一共檢獲約6.6公斤懷疑可卡因及約10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約1,000萬元，並且拘捕3人。據了解，兩名被捕本地男女為高學歷人士，分別報稱為博士生及教師，他們各被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件已於昨日提堂，將於明年3月再訊。

檢可卡因K仔 市值千萬 首宗案件發生於本周二（24日），海關機場科人員為一名由尼日利亞拉各斯經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的外籍男旅客進行清關，期間懷疑他涉及體內藏毒，於是將其帶往醫院接受檢查。經醫生檢查後，確定該名男子體內藏有異物，關員遂以涉嫌「販運危險藥物」將其拘捕。被捕男子46歲，報稱為商人。截至前晚，他已排出69粒、共重約1.2公斤的懷疑可卡因。案件仍在調查中，被捕人士將繼續在醫院接受醫學觀察。

分由尼日利亞英德抵港 同日，關員在機場截查一名由英國倫敦經卡塔爾多哈抵港的本地男子，發現其手提行李內的毛絨公仔有被重新縫合過的痕迹，認為有可疑，於是作出更深入檢查。關員剪開毛絨公仔，揭發內藏約5.4公斤懷疑可卡因，遂拘捕該名29歲男子，他報稱是正在攻讀博士的學生。

而在前日聖誕節，關員再截查一名由德國法蘭克福飛抵香港的本地女子，關員檢查她的寄艙行李時，發現X光影像有可疑，經進一步檢查後，關員從行李內搜獲3個膠袋，內有共重約10公斤懷疑K仔，隨即拘捕該名報任教師的30歲女子。

兩名被捕本地男女各被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，案件昨日已於西九龍裁判法院提堂，相關被告暫時毋須答辯，須還押至明年3月再訊，以待索取化驗報告。