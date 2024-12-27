犯案逾年 7宗掠逾47萬財物 賊匪聖誕節羅湖返港落網

【本報訊】執法部門在前日以涉嫌「爆竊」拘捕一名姓葉（60歲）本地男子，他涉嫌與去年11月至今年12月發生的7宗爆竊案有關。

調查人員表示，該部門於本月20日接獲報案，指火炭有兩個工廈單位遭人爆竊，損失總值約3萬元的珠寶和現金。警員收集情報及分析大量閉路電視影片，成功鎖定賊人身份，相信他在犯案後返回內地。至前日聖誕節，該名男子經羅湖口岸回港時，警員即時將他拘捕。

專吼工廈 撬門窗潛單位 經進一步調查後，警員相信疑犯與另外6宗同類案件有關，其案發地點集中於沙田、葵涌及觀塘，大部分屬工廈單位，當中盜去現金、手機及首飾等財物，連同上述的火炭案件，損失金額合計約47.6萬元。

調查顯示，賊人大多選擇在深夜時分單獨犯案，期間會撬開單位的鐵閘鎖頭，或者經未鎖實的門窗潛入作案。據了解，被捕人士任職運輸工人，過往亦曾有爆竊案底，他現時仍被扣查，執法部門稍後會以「爆竊」罪名落案起訴他。