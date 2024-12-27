東呼即應：帶被鋪公園露宿過夜 內地客捱罵終上白車

【本報訊】為免青少年長時間留在家中打機，增加成為隱青機會，不妨多去旅行體驗生活。說到去旅行，有內地年輕人來香港玩，自帶被鋪露宿街頭，結果遇到不友善對待。《東呼即應》近日發現網上傳片段顯示，有內地旅客露宿本港街頭，遭一名港男驅趕，雙方爆發爭執推撞，之後內地旅客登上救護車送院。

港男驅趕 起腳踢物品 一名內地旅客近日以「在香港半夜碰到極端分子莫名攻擊我，已報警」為題，在社交平台發布短片，內容指他因為露宿街頭，而遭到一名港男驅趕，港男踢走這位內地旅客的物品，雙方爆發爭執。該名內地男旅客叫港男不要動手，又怒斥對方「我睡你家裏了嗎」，而港男就與他對罵，稱內地旅客不可以將個人物品放在公眾地方。

之後又見內地男子上載第二條影片，片中看到他離開街角，遠距離拍攝那位港男，又指對方拿着一塊石頭過來「行兇」，不過由於片段畫面模糊，未能拍攝到港男是否拿着石頭，最後畫面拍攝內地男在救護車上，估計是救護車將他送院。

《東呼即應》認為，其實即使爆發爭執，都不應動手打架，外地旅客來香港旅遊，是希望體驗獨特文化，可能因為香港住宿費貴，迫於無奈才露宿過夜省錢。