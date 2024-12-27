增城西安高鐵 明年1‧5起直通香港

【本報訊】新的全國鐵路列車運行圖明年1月5日實行，廣汕高鐵新塘站增開往返香港高鐵列車，旅客可以通過新塘站還可直達上海。另一方面，中國鐵路西安局集團表示，將首開西北直達香港的高鐵，屆時旅客於當日即可由香港抵達位於中國西北的陝西。

經新塘站可達上海 全國鐵路下月5日起將實行新的列車運行圖，其中，廣汕高鐵增城區新塘站增開往返香港直達列車，每天開行兩對往返車次，上午、下午各一對，途經東莞、深圳北及福田等重要樞紐節點。香港直通高鐵開行後，兩地通行時間將從150分鐘縮短至90分鐘。

明年第一季度運行圖調整後，廣汕高鐵新塘站除了增開往返香港直達列車外，還新增往返上海南站、上海虹橋站的直達列車，屆時由新塘出發的高鐵網將連通華南、華東及華中的多個省市。

中國鐵路西安局集團又透露，陝西將首開直達香港高鐵，也是西北首趟直達香港的高鐵，將實現每日雙向對開。運行圖調整後，原先西安北至深圳北的G828/5、G826/7次高鐵將延伸至香港西九龍站。

G828/5次列車將於下月5日上午11時04分在西安北站始發，於當晚9時09分抵達西九龍站，全程10小時05分；至西安北G826/7次於當日上午9時07分從西九龍站出發，當晚8時01分到達，全程10小時54分。