西環熊貓導遊耍功夫 旅客打卡

【本報訊】不少港人趁假期出外遊玩過聖誕。在西環中山紀念公園一帶，大批市民及旅客到場與逾1,800隻熊貓雕塑「最後打卡」。有杭州旅客專程請假來港玩3天，讚香港較有聖誕氣氛，但稱不會只因熊貓活動而來港。熊貓迷則認為更多相關活動能吸引市民外出，始終有利周邊市道。

昨午約兩時，中山紀念公園一帶人流如鯽，尤其熊貓雕塑一直被過百人包圍，形成「另類人牆」。仿真熊貓的「熊貓導遊GO GUIDE」在3個時段現身，即成為全場焦點，吸引人群「飛撲」打卡。熊貓導遊亦大耍功夫，又跳起又揮手，以及飛吻回應粉絲的支持。

來自杭州的裴先生及孫小姐透露，特意向學校請假「走堂」來港三天兩夜過聖誕，有去迪士尼樂園及在尖沙咀看聖誕燈飾，大讚香港的節日氣氛較內地濃厚。他們又說，見到熊貓導遊時感到極興奮，又指像真度很高。但對於港府擬推動「熊貓經濟」，他們坦言不會因為熊貓而來港，「始終四川都有熊貓」，前往當地亦毋須簽注，反指香港的節日氣氛更吸引他們再來港。

次輪展覽移師荃灣中環 另外，早前認捐的「飼養員」亦可抱熊貓雕塑回家，彭先生認捐了「4大2細」熊貓雕塑；而認捐了「1大1小」熊貓雕塑的李小姐提到，早前一得知該計劃，「就校好鬧鐘在網上搶購」。對於認購價高達550元，李指款項將捐予海洋公園作保育工作，坦言不介意付錢支持。

大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》主辦機構AllRightsReserved昨日亦宣布，在明年1月17日至3月6日在荃灣及中環商場推出第二輪展覽，展出逾800隻熊貓雕塑，並首次以新春造型登場，熊貓導遊亦會於展覽首個周日，即明年1月19日出沒，跟訪客共度喜慶新年及打卡互動。