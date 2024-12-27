全運會 港義工招募申請超3倍

【本報訊】第15屆全國運動會和全國第12屆殘疾人運動會（全運會）將於明年舉行，粵港澳三地屆時將共同承辦。當局指市民對全運會義工招募反應熱烈，將增加義工名額，並安排申請者參與面見程序，預計明年1月完成。評審團表示，不同申請者各有優勢，亦能感受到申請者的熱情。

名額1萬加至逾1.5萬 全國運動會香港賽區統籌辦公室原定招募一萬人。計劃推出後，市民反應熱烈，收到的申請超出目標3倍。全運會統籌辦決定增加義工名額，招募約1.5萬名成年義工和約2,000名青年義工，讓更多市民參與是次盛事。申請者需參與以小組形式進行的面見程序，由近300名教育界、青年團隊、體育界等的社會賢達義務擔任評審，與申請者會談。

評審之一、香港海事青年團執行委員會主席梁子慧認為申請者各具優勢，如學生能帶來新思維、退休人士的服務時間則較具彈性等。她還指這次在香港舉辦的大型盛事對香港來說是個大好機會，形容對此十分高興。

料明年1月完成面試 另一評審、原中國國家跳水隊運動員郭晶晶則表示，對市民踴躍參與義工計劃十分感動，在面見期間會看重申請者對運動會的熱情。 她續稱，義工對整個賽事的籌備和進行都非常重要，很感謝這麼多人想成為運動會的義工。

全運會統籌辦預計明年1月完成所有義工面見，入選義工之後需接受培訓，內容包括基本禮儀、接待技巧等。