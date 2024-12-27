多名議員投資變動 涉創科新能源股份

【本報訊】政府近年大力發展創科及引入新能源，進出口界議員黃英豪今年2月中旬申報他或其直系親屬新增15間企業持有股份，當中5間是屬於「電子商務」、5間是屬於「清潔能源」，另5間是投資和房地產相關企業。

葛珮帆成內企委會首席顧問 身兼資訊科技及廣播委員會主席的葛珮帆在9月初申報起成為內地一間電訊公司的香港數字經濟發展委員會首席顧問，而她或其直系親屬同時持有一家創科投資公司的股份，而科技創新界議員邱達根亦在11月申報成為同一間內地電訊公司的香港顧問。

在大專院校職務方面，議員周文港申報11月底終止香港教育大學協理副校長和「應用政策研究及教育未來學院執行院長」職務，12月初申報「轉會」，出任香港城市大學首席及常務副校長高級顧問、計算學院數據科學系實務教授。他另外在12月中申報成為建築工程公司主席顧問。法律界議員林新強12月初申報成為中大深圳分校的臨床教授，又申報他或其直系親屬持有5間投資控股公司股份。

金融服務界議員李惟宏1月底申報成為證券公司執行董事，他或其直系親屬亦設有一間投資控股公司股份。另一議員陳家珮申報年初起成為金融服務公司的社區關係總監；議員張欣宇則申報2023年底成為工商銀行策略顧問，議員林琳亦於年中申報成為金融公司顧問，她或其直系親屬持有兩間投資公司、一間金融服務公司、一間管理及管理諮詢公司的股份。

另外，議員林素蔚則申報其任職顧問的公司的業務性質5月初由「管理公司」改為「媒體、教育和資訊科技領域」。本港早前首次舉行「香港時裝薈」，紡織及製衣界議員陳祖恒6月申報創辦了「Hong Kong Fashion Capital Limited」。