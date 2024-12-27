醫健：職場健康：天氣轉涼 寒冷天氣下工作健康小貼士

最近天氣開始轉涼，不少上班族在寒冷的天氣中，抵着刺骨的寒風辛苦工作。寒冷的天氣不僅令人感到不適，還可能對健康造成威脅。對於有心臟病、呼吸系統疾病或其他長期疾病的人士而言，寒冷天氣帶來的風險更高。

具體風險包括： 1.心血管風險：寒冷天氣刺激交感神經，導致心輸出量和心率上升，增加心絞痛和心肌梗塞的風險。

2.血壓升高：低溫環境會導致血壓上升，增加腦出血的風險。

3.呼吸系統問題：哮喘和支氣管炎患者在吸入冷空氣後，可能會出現支氣管收縮和血管痙攣的反應，導致症狀惡化。

4.肌肉與關節風險：寒冷天氣會降低肌肉收縮的力量和持續時間，增加受傷的風險。

5.甲狀腺影響：甲狀腺功能受損或低下的人因缺乏產熱激素，容易出現體溫過低的情況。

因此，對於在寒冷天氣下工作，特別是需要在戶外或偏遠地區工作的員工，必須更加注意自身的健康狀況。

減少寒冷工作風險小貼士： 1.留意天氣報告：穿着適當的保暖衣物，並為穿制服的員工提供額外的禦寒衣物。

2.合理安排工作時間：在可行的情況下，盡量在日間較溫暖的時段進行戶外工作。

3.交替工作環境：安排員工在戶外和室內地方交替工作，以減少寒冷天氣的暴露時間。

4.保持水分與飲食：提供熱飲用水或其他飲料，並提醒員工進食足夠且高熱量的食物，以保持能量。

5.進行熱身運動：鼓勵員工在工作前進行熱身運動，以增加血液循環和產生熱能，提升肌肉和關節的柔韌度。

6.提供通訊設備：為在偏遠地區單獨工作的員工提供有效的通訊設備，以便在緊急情況下能迅速求助。

7.關注健康狀況：員工應留意自己及同事的健康狀況，如感到手腳冰冷、全身震顫或皮膚出現雞皮疙瘩等不適時，應立即通知主管並尋求醫療協助。

希望各位上班族能在寒冷的天氣中更安全地工作，保障健康。

職業安全健康局

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