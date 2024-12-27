冬日頭腦昏沉 藥茶按穴可醒神

【本報訊】中青年上班族面對不同的社會競爭，亦要照顧家庭、孩子、老人，造成一定壓力，在工作和學習過程中容易感覺頭腦昏沉，甚至在重要時刻出現腦袋「斷片」的尷尬情況，嚴重影響工作表現和學習的效果，此情況在冬日更為多見。有人會狂灌咖啡來提神，但有中醫師指此舉可能適得其反，因攝入過多咖啡因會引起不適。中醫着重「未病先防」的理念，可以藥茶及穴位按摩「醒腦」，但最重要是保持心情舒暢。

狂飲咖啡適得其反 冬天天氣嚴寒，陽氣收藏，氣之運行欠暢，人體的動力、精神常常處於不足的狀態。有人每天晨起沐浴以使精神爽利，有人早上來一杯咖啡提神，效果欠佳時更有人會狂灌3至4杯咖啡來喚醒腦袋，但攝入過多咖啡因亦會引起頭痛、煩躁、惡心及胃部不適等症狀。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務推介「神醒大法」，例如飲用桂圓杞棗茶，能健脾養心，明目提神；適合冬季體虛易感、手腳冰冷的人士。陳皮黑糖薑茶能健脾溫中，理氣消滯，適合消化不良，胃脹噯氣的人士。此外，亦可以按摩穴位，在伏案工作和學習的時候，如感到頭暈腦脹、注意力難集中、思維不清晰、頭痛眼花時，可以通過按摩神庭穴來紓緩不適症狀。

不過要保健養生，除了藥茶及穴位按摩輔助外，最重要是保持心情舒暢，養成良好的生活及飲食習慣，才能讓大腦保持專注、思緒清晰，提高工作效率。