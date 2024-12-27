二型糖尿賀爾蒙預測 及早管控防心腎併發

中大研NT-proBNP助拆彈 揪高危病患 本港大約每10位成年人中便有一人受二型糖尿病影響。香港中文大學醫學院研究證實，一種由心室細胞製造和分泌的賀爾蒙「NT-proBNP」可用於獨立預測二型糖尿病患者併發心血管疾病及腎病的風險。研究人員認為NT-proBNP可作為臨床生物標誌物，為糖尿病患者進行心腎併發症風險預測及分層，從而篩選出需要加強風險因素管理的患者。

若未能適當控制糖尿病可能會嚴重損害心臟、血管、眼睛、腎臟及神經。全球約十分之一人口患有糖尿病，當中近半患者不知道自己患病。糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見，約佔所有糖尿病個案的95%，而超重及肥胖、缺乏體能活動和遺傳為患上二型糖尿病的關鍵因素。

中大醫學院研究團隊利用香港糖尿病生物庫中1,993名患有二型糖尿病、並有量度NT-proBNP水平的病人數據進行分析，以探究NT-proBNP上升與心血管或腎臟併發症之間的關聯。基線研究結果顯示，24.7%的糖尿病患者出現NT-proBNP水平上升，其心腎併發症發生率是水平正常患者的2至4倍。而在調整多個因素後，團隊亦發現NT-proBNP上升與發生心房顫動等心血管併發症相關，亦與慢性腎病、腎衰竭及估算腎小球過濾率下降40%相關。

研究團隊指出，NT-proBNP會在心室受壓時釋放於血液中，但如果含量比其他同齡的同性別人士高，就可能是心臟衰竭的徵兆，因此NT-proBNP一直被用於協助診斷心臟衰竭及其他心血管疾病，並適用於糖尿病及非糖尿病人士，近期數據則顯示亦可作為偵測腎功能受損的生物標誌物。

研究團隊進一步驗證利用NT-proBNP預測糖尿病患者出現各種心血管及腎臟併發症風險的效用，結果發現一致性指數超過0.8，即證明此生物標誌物對各種心腎併發症均具有良好的預測能力。

較僅臨床風險判斷成效佳 中大醫學院何善衡糖尿科教授、內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲指，將NT-proBNP納入現有的風險預測方程式當中，可以提升對各種心腎併發症的預測能力，比僅依賴臨床風險因素的效果更佳，有助及早識別高風險患者，配合現有藥物可以幫助減低糖尿病患者的心腎併發症風險。