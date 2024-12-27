醫健：醫患同行：流感盛行 外遊宜「平安藥」傍身

一到聖誕新年旅遊旺季，很多香港人也選擇離港旅遊。單計平安夜一天已有近百萬人次出入境，相信這段長假期和入境處估計的1,300萬人出入境相差不遠。香港聖誕節也引來很多遊客到港，很多傳統節慶區域也吸引不少人流，相信帶動消費的同時，也帶動病毒傳播。專家們在假期前也預警香港的流感個案會隨着人口大洗牌的長假期，最快到下月大幅上升。

日本1周71萬人染病 有香港人「第二個家」之稱的日本，在多個縣市近日相繼爆發流感。日本全國在12月9日至15日期間，總計有71萬人罹患流感，東京都內的流感病例數單周暴增兩倍。至於日本流感的流行高峰期一般預計為2025年1月，相信在長假期後回港的市民有不少會帶來日本病毒的「手信」，而由於流感傳播力強，加上現時香港人已放下戒心，在公眾場合戴口罩的人數巳大不如前，加上社交聚會頻繁，注射流感疫苗的人數也較新冠疫情時回落。65歲以上人士接受季節性流感疫苗人數也從2022年接近五成到今年大約四成。相信流感在1、2月會陸續攀升成冬季第一個高峰。

這波流感主要症狀包括發燒、頭痛、全身無力等，另外也有患者感到惡心反胃的病徵，若出現病徵如有咳嗽或其他流感症狀，應立即就醫，以便及早處方特效藥減輕症狀。醫管局早前已宣布聖誕及新年假期會增加4間普通科門診服務，以應付假期前後急症室個案增長需要。但相信隨着假期後港人陸續回港上班及開學，各種呼吸道傳染個案上升，相信醫管局要再額外增配人手應付。

市民在外遊時也應攜帶「平安藥」，並且前往高危地區更應是出發前兩周打流感疫苗，在外遊期間亦要多注意衞生。並且要多洗手、避免觸摸眼、鼻和口，並在公共場所佩戴口罩，以減少感染風險。長者、長期病患者和免疫系統失調人士，如上一針或上次新冠感染已超過半年，更應考慮流感及新冠疫苗加強劑一起接種。

除了一些可依靠疫苗減輕症狀及死亡率的呼吸道感染，一些新型變種的病毒卻能造成更大潛在威脅，好像最近在洛杉磯縣衞生局宣布發現首例人類感染H5禽流感病例，雖然該H5禽流感對公眾的整體風險依舊較低，目前亦沒有證據表明病毒在人與人之間傳播。但一旦當局在疾控及監察上做得不夠細緻，假以時日必定對廣大市民造成嚴重健康威脅。各國在應對此類高傳染性疾病上必需要嚴謹及一致，各地之間的交流更要快速及高透明度，才會令像新冠病毒這樣的疫症盡量延遲發生。

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會