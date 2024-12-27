聖誕日近57萬港人出境

【本報訊】大批港人趁聖誕節外遊，入境事務處表示，聖誕日（25日）有逾116萬人次出入境，當中逾69萬人次出境，近57萬人為香港居民。昨是聖誕假期最後一日，截至晚上9時，再有逾32.2萬人次出境，機場由早上開始便有大批港人出發，有市民一家三口到日本福岡及廣島旅遊7天，會在當地倒數迎新年後才返港。

入境處表示，聖誕日有逾116萬人次出入境，出境人次佔逾69萬，而入境人次則近47萬。而出境人次方面，當中近57萬為香港居民，最多人經羅湖出境，其次是經落馬洲支線及港珠澳大橋出境。入境人次當中，近35萬人次是香港居民，內地旅客約佔8萬人，4萬多人屬其他旅客。

昨登機櫃位仍人頭湧湧 此外，本港機場昨仍有大批外遊市民出發，航空公司登機櫃位早上人頭湧湧。有市民指，一家三口將到日本福岡及廣島旅遊7天，順便在當地倒數新年。他認為，日本較多適合小朋友的玩樂設施，地方較乾淨，加上聖誕日後的機票價格，較平安夜或聖誕日出發便宜一半，且日本消費水平較本港低，故近年均選擇到日本過節或倒數新年，預計今個行程花費約3萬元。