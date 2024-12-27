病毒當手信帶返港 元旦後流感勢更狂

日本活躍程度續升 平均數超基線水平 流感正在多個地區肆虐，聖誕及新年期間外遊市民要留神！衞生防護中心昨公布流感及新冠的最新情況，發現本港流感個案較前上升，不過，中心特別關注全球多地流感升溫，根據日本衞生部門的紀錄，該國流感活躍程度自11月初持續上升，第50周（本月9日至15日）的流感樣疾病平均數字更急升至19.06，較前一周的9.03升逾一倍，且遠高於基線水平（1.00）。本港家庭醫生林永和昨亦指，臨近聖誕假尾聲，外遊市民陸續回港，隨時不小心帶同潛伏體內的流感病毒做「手信」，本周流感求診個案已較前兩周明顯上升，料本港會在元旦至1月初面臨流感爆發風險。

衞生防護中心昨公布新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》。最新監測顯示，普通科門診及私家醫生診所呈報的流感病例同時上升，實驗室收集的樣本對流感呈陽性比例亦按周升2.6%。而流感學校及院舍爆發兩宗，重症個案則有4宗，均為甲型H1流感，其中3人死亡，前一周本港錄得6宗重症、5患者死亡。中心實驗室的111個流感陽性樣本中，有八成八亦是甲型H1流感。

假期聚會增 合胞新冠要小心 林永和指出，近期的求診者以小朋友及長者為主，而呼吸道合胞病毒（RSV）及食物中毒引致急性腸胃炎的個案亦有增加。加上市民假期間社交聚會較多，林擔心會導致新冠感染加劇，呼籲高危群組適時接種疫苗，又提醒家長謹慎照顧小朋友，如有需要則盡快求醫。

假日期間不少市民外遊，林永和提到港人熱門旅遊地點日本現正流感肆虐，當地雖然不少人佩戴口罩，惟很多人在食肆等空氣不流通的環境遭到感染，他呼籲市民提高警覺。

另外，防護中心亦提到新冠最新感染情況亦有上升之勢，中心化驗所及公共衞生化驗服務處新驗出的陽性樣本較前一周微增數個。學校及院舍爆發有一宗，而重症及死亡個案則有兩宗。據中心地區監測顯示，JN.1及其後代譜系仍為本港最流行的新冠變種病毒株，佔所有經分析的樣本八成六。