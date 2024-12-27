太白海鮮舫碼頭亮燈 街坊冀盡快重開

【本報訊】超過60年歷史的太白海鮮舫將會分階段復業，預料最快在2026年下半年重開。深灣太白海鮮舫碼頭、海角皇宮碼頭及珍寶海鮮舫碼頭早前已修繕完畢，昨日傍晚率先亮燈。營運商期望，海鮮舫未來能帶旺香港仔一帶，推動旅遊發展。有街坊表示，十分掛念在海鮮舫上的日夜，盼能盡快登上重拾舊回憶。

海鮮舫現時正維修 太白海鮮舫自1962年成立至今，已經有60多年歷史，但在疫情結業後被收購。本報記者昨在遠處觀看，海鮮舫現時正維修，除了「歡迎光臨」的霓虹燈牌有亮起，船內則未有亮燈。大會亦安排街坊經重開的碼頭乘船遠眺海鮮舫，部分嘉賓則獲安排在船上試菜。

接手的新邦行執行董事黃戴宇在碼頭亮燈儀式上指，太白海鮮舫組合和珍寶海鮮舫的大部分資產，會重新對外開放，打造深灣碼頭成為新的潮流打卡點，帶動旅遊發展「點亮活力香港仔」。

街坊郭女士分享，過往經常到太白海鮮舫等飲茶，喜慶日子更會在船上設宴，過去數年停業令她十分難過，很可惜珍寶海鮮舫已沉沒。郭憶述，太白海鮮舫過往的老闆生日時，曾大排筵席招待香港仔街坊，至今仍印象深刻，一直團結社區。她期望海鮮舫能盡快重開。