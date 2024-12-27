珠寶業佳節人均消費約萬元

【本報訊】深圳本月恢復「一簽多行」後，香港迎來首個聖誕節假期，內地訪港旅客人次按年稍升約4%，惟本港零售業卻「旺丁不旺財」。有珠寶業代表指，聖誕節人流較去年增約10%，但消費力減弱，平均消費一萬元以下，料假期生意額與去年相若。

恢復一簽多行見效果 根據出入境人次統計數字，今年聖誕節（25日）有約7.9萬人次內地旅客訪港，較去年聖誕節的約7.6萬人次，稍增約4%。值得注意，今年及去年聖誕節分別在周三及周一平日，且聖誕節亦非內地公眾假期，故聖誕節內地旅客訪港人次遠遜於周六日。以聖誕前夕、即本周日（22日）為例，當日有約13.5萬人次內地旅客訪港，較聖誕節的7.9萬人次多逾70%。

另外，數據顯示，自本月起恢復「一簽多行」後，周日內地訪港旅客人次由上月的平均約9.3萬，增至本月的約12.1萬，增幅近30%。由此可見，「一簽多行」對增加假日內地訪港旅客人次的效果更明顯。

內地訪港旅客雖較去年多，但本地零售業表現參差。九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌在電台節目指出，今年聖誕人流較去年增約10%，惟「旺丁不旺財」，平均消費一萬元以下，但相信恢復深圳赴港「一簽多行」後，人流將持續上升，預計本周過後到除夕，生意額按年有輕微增長。他又提到，今年黃金價格持續上揚，令購買珠寶金飾的顧客持觀望態度，相信到農曆新年前的買金旺季，顧客會慢慢適應金價，對來年生意感樂觀。