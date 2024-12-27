聖誕檔 15商場人流營業額按年增15%

【本報訊】聖誕檔期向來是零售消費業旺季，有地產集團指，旗下15間商場人流及營業額按年增近15%。經營餐飲業的人士亦指，營業額按年上升約8%，對整體銷情感滿意。有藥房代表亦指，聖誕節銷售氣氛明顯好轉，料大部分藥房生意增長10至20%。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，深圳本月恢復「一簽多行」後，每個周末內地客訪港人數不斷攀升，冬至（21日）當日旗下商場的餐廳商戶滿座，反映今年聖誕檔期仍有不少港人留港消費，旅客及本地消費者對零售餐飲業有正面幫助。該公司旗下15大商場自冬至至聖誕，人流及營業額按年增近15%，其中餐飲、節日精品、電器等賀節相關的商戶最受惠。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦表示，假期中雖仍有不少市民北上或外遊，但深圳居民赴港恢復「一簽多行」，觀察到入境旅客較去年多，聖誕節餐飲業的營業額按年上升約8%，對整體銷情感滿意。今年酒店在節日及假日的自助餐推出減價或優惠，雖然遊客及市民消費力減弱，但仍願意參加盛事活動，有信心今年整體營業額有所增加。

藥房：首訪港客消費意欲高 港九藥房總商會理事長林偉文也指，聖誕節銷售氣氛明顯好轉，人流亦有增長，恢復「一簽多行」後，有部分內地遊客首次到港，消費意欲較高，估計大部分藥房生意有一至兩成增長。