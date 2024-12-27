傳協盛建築財困 臨近年關遣散工人

工程量嚴重不足 具實力亦陷困局 香港經濟不如人意加上樓市低迷，建築業出現嚴重的資金周轉不靈甚至斷裂的問題，今年以來已有不少地盤被拖欠工程費，2,000多工人遭欠薪，涉款總額超過3億元，近日再有大型建築公司被傳有財務問題，工程界消息指，協盛建築疑因財務問題，正逐步遣散員工，有指部分員工或將轉至新創建旗下的協興建築。有工會直言對消息感到「震驚」，因為協盛是一間有實力的公司，若發生財政問題，工友在年關前被遣散勢感到徬徨，希望工友能獲得「好的遣散安排，跟足勞工法例去做」。工會希望政府將大型項目「斬件」，助建築界渡過難關。

根據協盛建築的官網資料，該公司目前負責的工程欄目，仍有航天城、港大黃竹坑學生宿舍及大圍住宅柏傲莊等多個大型建築及地基項目。不過，業界卻傳該公司出現財務問題，消息指，上星期該公司已陸續向員工發信，信中坦承面對「工程量嚴重不足」、「艱難的營商環境」等情況，有員工已接獲通知，今年度酌情性獎金為零，部分員工或需轉職。

建造業總工會理事長周思傑昨日出席一個電台節目時表示，暫沒有收到工友求助，預期本周內公司會對外公布相關消息。周坦言，協盛是一家在業界具備實力的公司，他對該公司被傳遣散員工感到意外。現時正逢年尾，被裁減的工友料極度徬徨，希望該公司能遵循勞工法例，為員工提供妥善的過渡安排。

倡政府工程斬件吸引承辦 談到目前建造業存在嚴重的拖欠薪酬情況，周思傑表示，主要原因是工程量減少，其中私人工程量減少了三分之二，「對一啲公司嘅運作、現金流問題有好大影響」，建造業界過年時，「有好多數要結，例如材料費或者薪金」，他強調，工程量少的情況再不改善的話，行業拖糧現象料會持續發生。

談到私人市場工程量近況，周指出，主要看大環境是否有改善，現時承建商「起咗樓賣唔到出去，佢就無意欲起新樓」，直言現在情況依然不理想，即使政府加推公營工程，亦未能惠及未在發展局相關名冊上的私營發展商，建議政府將工程「斬件」，吸引業界承辦公營工程。他又補充要縮短建築業界的寒冬期，「政府要加倍努力，去振興本港經濟，地產市道好番，先有望改善有關情況」。