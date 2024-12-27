殘害動物懲兇 甚少判到最重

【本報訊】深井豪景花園於2020年情人節曾發生駭人虐待動物案，當時有30隻動物被發現從高處墮下，並造成18隻動物死亡12隻受傷，事件震驚各界，強烈要求當局檢視相關條例。現時《防止殘酷對待動物條例》最高可判罰款20萬元及監禁3年，有議員指出，本港罰則與外地相比不算低，不過以往類似個案甚少會判到最重。例如2021年一宗走私及虐待動物案，最終亦只判了監禁4個月，且為同期執行。

議員江玉歡表示，除了罰則「寫就重，判就輕」，類似案件舉證相當困難，以往動保團體甚至要「貼街招」尋兇。她理解會有市民希望提高罰則，加強阻嚇性，防止同類事件。不過她亦強調，不能單靠一味提高所有罰則去防止各類問題，否則只會將所有刑罰不斷推高。

倡教市民記錄詳情助舉證 她舉例指，可透過公眾教育防止事件發生之餘，亦可教導市民如發現類似事件，則可拍下照片及影片等，記錄詳情協助舉證。亦可以參考星洲做法，將漁護署現有的一些類似「愛護動物守則」多加推廣、宣傳，提高市民意識。

除判罰從輕的個案外，豪景花園有30隻動物被發現從高處墮下一案，當時律政司曾於同年9月宣布不提控，遭質疑「放生」虐待動物的疑兇。