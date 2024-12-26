康體設施老舊殘 塌下傷人視等閒

港府倡議市民多做運動，但別說運動場地不足，就說康文署公園內一些康體設施也是日久失修，檢查兒戲。上周二有家長帶同年幼女兒到上水一公園玩耍，期間「扭腰機」底部忽然斷裂「連根拔起」，塌下壓傷女童。最令人難以置信的是，署方一周前才到過公園做例行檢查。事實證明，所謂的檢查極度馬虎，沒有搞出人命只是好彩！

事發地點為上水鄉第六休憩處，屬康文署管理。女童使用由扶手及轉盤組合而成的扭腰機時，扶手柱底部突然斷裂，壓在女童身上，家長慌忙報警送院，幸傷勢無大礙，算是不幸中的大幸。女童家長對此大感憤怒，批評署方沒有做好設施維修及保養，又指經常帶同女兒到上址玩耍，不時發現設施有損毀迹象，卻從來沒有見過署方圍封及維修。

所謂扭腰機，屬「長者健體園地」供長者強身健體的設施，單是上水圍現場已有3組該類設施。署方在事發後急忙圍封並安排維修，又承認在今年12月10日，即事發前一周有員工到場巡視，當時扭腰機沒有損壞云云。正如專家指出，從斷裂位置觀察，設施較為「薄皮」，扶手柱底部因銹蝕而斷裂，並非裝置地基不穩，估計是日久失修，受天雨或狗隻小便腐蝕所致，只要有認真檢視便不難發現問題。

誠然，有關設施不可能說倒就倒，中間必然經過一段時間的腐蝕，署方人員只要在巡查時用手推一推，即可發現問題，證明是不為也，非不能也。尤其到公園使用設施不是小童就是長者，這些人士都較脆弱，稍一不慎會釀成嚴重傷亡。康文署沒有用心做好份工，堪稱害人害物。

實際上，因政府部門巡查不力而引發的傷人事件時有發生，包括多次大樹倒塌奪命傷人意外，幾乎毫不例外地，每次都是在事發前不久做過例行檢查，反映當局漫不經心，失職塞責。至於大廈石屎、招牌倒塌同樣層出不窮，當中不少都是在屋宇署發出清拆令後沒有遵從、署方又沒有跟進的結果。香港甚至發生唐樓倒塌致多人死亡意外，說到底是有關方面長期不監不管。官不殺伯仁，伯仁因官而死，類似慘劇沒完沒了，反映官老爺根本沒有吸取教訓。

康文署隸屬文體旅局，新任局長羅淑佩上任當日，信誓旦旦會做好工作，她亦擺出強政勵治狀，上任翌日即為啟德郵輪碼頭抵港郵輪提供接駁巴士，贏得旅客讚譽。很可惜，好風氣只是一時，日前再有郵輪抵港，「人等車」情況再現；而皇馬球星對巴塞傳奇表演賽更鬧出貨不對辦醜聞，儘管有關賽事並非拿公帑資助，但令本港旅遊和盛事之都蒙羞卻是不爭的事實，惟至今未見局長發表片言隻字。

反而全情投入啟德體育園測試演唱會，睇足全場親自打點一切。由於演唱會有其偶像參演，難免又引來追星質疑。其實，文體旅局要兼顧的事情有多方面，即使只是一個康文署公園設施出事，也是茲事體大，局長必須督促署方全面排查，避免意外重演。