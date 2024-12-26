龍七公：該抵制的不是聖誕而是混蛋

每年聖誕節之際，總有一些學校、企業、街道、社區會出台文件、印發通知，要求抵制、嚴禁聖誕節、平安夜，年復一年，不勝其煩。雖是跳樑小丑，但其波及範圍和負面影響，卻不可小覷。

說實話，在中國內地，聖誕節更多的是一種商業和娛樂功能，絕大多數人都不會注意宗教意義。忙碌辛苦了一年，親朋好友只是想聯誼輕鬆一下，商家也趁此降價促銷。這本是普普通通、皆大歡喜的人間煙火氣，卻每每有人來添堵。而且，眾多學校、企業都赤膊上陣，不惜以記過、辭退等相要挾，對學生、員工恫嚇，簡直視聖誕節為洪水猛獸。

按照這批人的思維，聖誕是一種文化入侵、文化滲透，會癱瘓民族凝聚力和民族認同感，會危及意識形態安全陣地，會影響文化自信，會爭奪下一代的精神世界，會沖淡社會主義核心價值觀。還有的將聖誕節與八國聯軍、長津湖戰鬥等相聯繫。因此，賦予了抵制聖誕以種種冠冕堂皇的理由，扣上了一籮筐「大帽子」。

閉關自守 坐井觀天 究其實質，是打着政治正確的旗號，假借愛國之名，煽動民族情緒，推行反智主義，閉關自守，坐井觀天，陷入「逢西方必反」的狂狺之中。按照這等邏輯，為何不撕掉身上的西裝、扔掉紀時的西曆，換回長袍馬褂、天干地支、十二時辰？網上流傳的一句名言是：「應該抵制的不是聖誕，而是混蛋。」

然而最可怕之處在於，抵制聖誕、禁止聖誕居然可以如此義正詞嚴、理直氣壯，甚至加蓋公章、下發紅頭文件，動用公權力來強行推動。這對整個經濟和營商環境都產生嚴重破壞。當前經濟蕭條，民生凋敝，政府正千方百計提振經濟，比如不斷擴大免簽範圍，吸引外國遊客來華，放寬投資門檻來穩外資、穩外貿。但如果一個泱泱大國連聖誕節、平安夜都不能容忍，外資企業會有信心投資嗎？

又如，為了擴大內需，政府天天高喊刺激消費、拉動消費、提高消費意願。而如果老百姓連過聖誕節都要提心吊膽、瞻前顧後，這種心理狀態下，何以奢談放心消費？正如有網民所言：「我不過聖誕節，但我誓死捍衞過聖誕節的權利。」

最近，春節被列入聯合國非物質文化遺產，官媒一片歡騰，認為這是中華文化影響力的體現，而愈來愈多國家將春節定為法定假期。文化貴在交融包容、互相尊重，如果一方面為春節走向世界而大張旗鼓，一方面卻對聖誕節說三道四，這不是文化自信，而恰恰是不自信的體現，甚至是傲慢自大。

本月中旬的中央經濟工作會議提出，要打好政策「組合拳」，「把經濟政策和非經濟性政策統一納入宏觀政策取向一致性評估」，提高政策整體效能。一些走偏、扭曲的非經濟性政策，或者導向、氛圍，對經濟造成戕害，遠甚於經濟政策。刺激消費、穩定外資，請從還公眾一個輕鬆的聖誕節開始。