笑看天下：向北京示好背後

國與國相交，無非尋求互利共贏。日本外相岩屋毅昨日應邀訪問中國，與中國外長王毅舉行會談，並共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，還會見了國務院總理李強。內地傳媒報道，岩屋毅表示中日必須攜手合作，希望開啟兩國新篇章。

「開啟新篇章」可圈可點。岩屋毅出發前已表示，日中關係是日本最重要的雙邊關係之一，石破茂政府希望構築建設性、穩定性的雙邊關係，期待這次訪華成為中日合作的新起點。

岩屋毅訪華期間，中日舉行了2019年以來首次部長級人文交流磋商機制會議，日本文部科學相阿部俊子出席人文對話，兩國就青少年交流、文化教育領域合作等達成協議。日本方面正協調放寬中國人赴日簽證條件，而中國上月已宣布對日本持普通護照人員試行免簽政策。

日本咁積極同中國修好關係，還不是想同中國多做生意，尤其是特朗普即將重掌白宮，全世界都冇運行，皆因他動不動就祭出關稅大棒，又話要收回巴拿馬運河、買下格陵蘭；日美同盟，講真邊會有幸福，唯一可能就係要交多啲「保護費」！

日本經濟近年好唔掂，隨着日本央行開始加息，通脹亦繼續向上，當地業界組織推算，今年首9個月，日本消費者貸款每月增幅達按年8%或以上，速度是2008年以來最快。債務問題亦令破產數目顯著上升，去年申請破產人數超過7萬，是疫情以來最高。當地律師估計，今年首10個月的破產申請或多達8萬宗，創12年新高。看官，日本經濟差到阿媽都唔認得，難怪自殺率亦高企。日本加強向中國示好，起碼中方已考慮最早於2025年上半年恢復進口日本水產，中日友好關係若維持，日本穩賺。