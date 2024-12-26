撥亂反正：還未殺夠 再挑也門

昨日講到，雖然烏克蘭「戲子總統」澤連斯基已經態度軟化，願意按美國候任總統特朗普倡議，提出接近割地求和的停火建議，但接連發生的莫斯科滑板車炸彈暗殺和喀山無人機撞擊摩天大廈事件，反映有人仍然不想求和。再者，特氏似乎想借俄羅斯的軍事威脅，去敲詐北約內的歐洲成員國，歷時將近3年的俄烏戰事，估計還有一段時間才能結束。

至於不經不覺亦已打了一年多的以巴戰事，由最初只限於以軍和哈馬斯在加薩地帶戰鬥，其後擴大至約旦河西岸、黎巴嫩南部、遙距空襲伊朗，以至最新的敍利亞戈蘭高地。總之每當有迹象顯示以巴接近達成和議，以色列總理內塔尼亞胡及其背後的右翼好戰分子，都會找到新的理由來破壞談判，延續戰事，從而維持自己的權位和民眾的支持。

之前已分析過敍利亞變天，不論以色列是否有份在事前策動，在事後抽水則肯定不遺餘力，包括派兵進駐戈蘭高地軍事緩衝區和擴大當地的猶太殖民區。但今次變天速度實在太快，可供以方撈政治油水的時間不足。加上新上台的敍利亞叛軍政府獲得北約成員國土耳其支持，並疑似想跟美西方修好，不像被推翻的巴沙爾‧阿薩德政權般一味親俄親中，因此美方很快便制止了以軍的進一步行動。內塔尼亞胡想將戰爭永續，必須再另覓敵人。

這就是以色列近日無故再度空襲也門的背景。也門叛軍青年運動在以巴戰事初期，曾多次向以方或區內美軍發射導彈（但命中率極低），以及騎劫或襲擊進出紅海的美西方商船，但最近幾個月已平靜下來。也門叛軍在日前受襲後，隨即向以國中部發射導彈還以顏色，今次竟然輕易地命中目標和造成一定死傷。是否有人刻意「放水」以製造反擊藉口呢？